Après avoir annoncé sur Twitter l’annulation des matchs des éliminatoires de la Can 2019 entre la Sierra-Leone et le Ghana programmés ce jeudi et lundi prochain en raison de la suspension de la Fifa qui frappe la Fédéra­tion de football de la Sierra-Leone, la Caf a publié un communiqué ce jeudi sous forme de sursis.

La Sierra Leone a-t-elle encore des chances de jouer les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Can 2019 ? La question mérite d’être posée après une nouvelle sortie de la Caf ce jeudi.

En effet, après avoir annoncé l’annulation des deux matchs de la Sierra-Leone contre le Ghana, annulation intervenue après la suspension infligée à ce pays par la Fifa, la Caf a rendu public ce jeudi un communiqué qui en dit long sur son intention de ne plus annuler les deux matchs des Leone Stars.

«A la suite de la décision de la Fifa de suspendre la Fédération sierra-léonaise de football, la Caf a confirmé l’annulation des deux rencontres qui devaient opposer le Ghana et la Sierra-Leone, le 11 octobre à Kumasi, au Ghana, et le 14 octobre à Freetown, en Sierra-Leone. L’équipe de la Sierra-Leone ne sera pas autorisée à jouer les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations Total 2019 tant que les conditions stipulées dans la lettre du Bureau du Conseil de la Fifa ne seront pas remplies», écrit l’instance dirigeante du foot africain dans ce communiqué. Tout porte donc à croire, au vu de ce communiqué, que des choses sont en train d’être faites dans les coulisses pour que la Sierra-Leone se plie aux exigences de la Fifa.

En rappel, la Fifa a suspendu les Sierra-léonais de toutes compétitions internationales après la destitution de Isha Johansen, présidente de la Fédération de football de la Sierra-Leone et de son Secrétaire général.

Vainqueur du Liberia : Le Congo revient dans la course

Le Congo décolle enfin ! Ce jeudi, les Diables Rouges ont décroché leur première victoire dans les éliminatoires de la Can 2019 en s’imposant 3-1 contre le Liberia à Brazzaville à l’occasion de la 3e journée des qualifications. Bien lancés grâce à un but de Merveille Ndockyt, qui a repris un centre de Bifouma (14e), les locaux ont pourtant vu leur adversaire égaliser après la pause sur un tir soudain de Sam Johnson sur lequel Massa est un peu statique (47e).

Malgré de gros ratés de Oniangué et Baudry, les hommes de Valdo ont eu le mérite de continuer à y croire et Vinny Ibara a redonné l’avantage aux Congolais de la tête sur un centre de Ndockyt (62e).

Dans ce match ouvert mais marqué par beaucoup d’occasions gâchées de chaque côté sous les yeux du Président libérien, George Weah, présent en tribunes, Prince Oniangué a ensuite mis les siens à l’abri (90e). Avec ces 3 points, le Congo en profite pour rejoindre provisoirement la Rdc et le Zimbabwe, qui s’affrontent samedi, en tête de la poule G. Rendez-vous mardi à Paynesville pour la manche retour.

Afrik-foot