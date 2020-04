Depuis l’apparition du premier cas de coronavirus à Goudiry, la courbe a pris la flèche. Rien que pour la situation d’hier, 16 nouveaux cas ont été dénombrés sur la liste des 66 personnes testées positives, a annoncé le ministre de la Santé et de l’action sociale. Ce qui porte à 54 le nombre de cas jusque-là enregistrés dans la région de Tambacounda.

Ça chauffe à Goudiry ! Les populations du Boundou sont transies de peur. Le coronavirus est passé par-là. Il monte en puissance dans le département et fait des dégâts. Il y prend d’ailleurs ses aises quand on sait que chaque jour qui passe apporte son lot de nouvelles contaminations. Depuis le 2 avril dernier, jour de l’apparition du premier cas confirmé, la courbe va crescendo. Le département a aujourd’hui dépassé la barre des 50. A ce jour, il y a 54 cas notés dont 3 guérisons. Et après le village de Kanehambé où le premier cas a été enregistré, le virus s’est déplacé à Féténiébé, devenu aujourd’hui l’épicentre de la maladie. D’ailleurs, tous les 16 cas de ce jour sont issus de cette zone. Cependant, ce qui inquiète tout le monde c’est le fait que Féténiébé ne soit pas encore confiné, contrairement à Kanehambé qui l’a été dès le premier cas. Les forces de sécurité sont déployées pour quadriller la localité. Aucune entrée ni sortie n’était plus possible. Ce qui a permis de circonscrire le mal et de limiter sa propagation. Ce non-confinement justifierait d’ailleurs la hausse des cas positifs. Déjà en l’espace d’une semaine, la localité à elle seule totalise plus d’une trentaine de cas confirmés. Chaque jour, c’est plusieurs prélèvements qui sont effectués et envoyés à Kolda ou à Dakar. La situation devient de plus en plus inquiétante. Les populations ne savent plus où donner de la tête. Quant à l’ennemi, il continue de se propager. En attendant, les autorités médicales veillent au grain et essayent tant bien que mal de contenir la propagation du virus.