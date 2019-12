Le coordonnateur régional du mouvement And doolel Khalifa (Adk) à Tambacounda n’a pas mis de gants pour tirer sur le régime de Macky Sall. Lassana Kanté s’est dit «outré» par les «conditions de vie difficiles» des populations du Boundou. Mais particulièrement de l’état «cahoteux» et «poussiéreux» de la Rn1. Rien que pour ça, estime-t-il, «les populations doivent sanctionner ce régime incapable et incompétent». M. Kanté, qui était le parrain de la finale de la zone de Kothiary, constate que les habitants des départements de Goudiry et Bakel sont «très fatigués». «Pour rallier Kothiary distant de Tamba de seulement 26 km, c’est la croix et la bannière. C’est inadmissible !», a-t-il craché. Ce pro-Khalifa Sall accuse les dirigeants actuels d’être responsables de «la galère» dans laquelle vivent les populations. «C’est le moment de les abandonner pour de bon. J’appelle les jeunes à une prise de conscience et à prendre en main leur avenir. Trop c’est trop», conclut-il.