Le Haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire est en tournée dans la zone Sud-est depuis 3 jours. Le général de Division, Jean-Baptiste Tine, veut de meilleures conditions de travail pour ses troupes afin de mieux faire face aux nombreux défis.

Le patron des hommes en bleu du pays est en visite dans les différentes unités de gendarmerie de la région. Après les étapes de Bakel et Goudiry, cap a été fait ce mercredi sur Tambacounda. Après avoir visité la brigade territoriale et la légion et rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives et locales, le général Tine a fait une déclaration à la presse.

Pour le directeur de la justice militaire, il s’agit pour lui et son staff de venir voir le niveau d’exécution des orientations qu’il avait formulées lors de son dernier passage dans la région. Il était aussi question pour lui de voir les conditions de travail de ses troupes et en profiter pour formuler de nouvelles orientations, eu égard aux différents défis qui les attendent.

Cette visite a également été un prétexte pour aborder la préparation de la Journée des Forces armées sénégalaises prévue le 10 novembre prochain et dont le thème fait appel à la protection des espaces frontaliers. «Il était important de faire le déplacement pour mieux préparer et réussir la journée», déclare le général de Division Jean-Baptiste Tine.

Toutefois, livrant aussi ses impressions sur le travail abattu par les différentes unités de la Gendarmerie nationale, il s’est dit très satisfait. A l’en croire, les unités de la Gendarmerie nationale en exercice dans la région s’acquittent convenablement de leurs missions. En atteste, témoigne-t-il, le nombre important de prises. «Beaucoup de saisies ont été opérées et la criminalité a aussi baissé. Ce qui signifie que les éléments font bien leur job», constate le Haut commandant de la Gendarmerie nationale. «Et c’est pourquoi, je les ai tous félicités et exhortés à redoubler de vigilance», a-t-il poursuivi. «Il faut davantage faire preuve d’engagement et de vigilance dans le contexte particulier de menace terroriste dans la sous-région et même dans le pays», a recommandé le général de Division Tine aux différentes unités.

A propos des infrastructures, relève le Haut commandant de la Gendarmerie nationale, les promesses faites aux éléments ont été tenues. «Tambacounda vient d’achever la réhabilitation de sa brigade territoriale, celle de Goudiry le sera pour bientôt aussi.» Et de poursuivre, l’officier général, «le reste des travaux va se poursuivre dans les deux régions».

Sur le plan social, appel a été fait aux éléments de s’inscrire sur les programmes de logements sociaux initiés par la Coopérative d’habitat de la Gendarmerie nationale.