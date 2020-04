Quelques heures après le «déconfinement» de Kanehambé, Fété Niébé est devenu le nouveau foyer du coronavirus du département de Goudiry. Avec 12 cas recensés en 24 h, la situation commence à se tendre dans ce village.

La courbe ne s’inverse toujours pas. D’un village à un autre, le virus valse entre les villages, car Goudiry a enregistré hier 6 nouveaux cas. Ça fait 12 en 24 h dans ce département, qui a connu une flambée fulgurante. Selon les autorités médicales, «c’est à Fété Niébé qu’ils ont été tous détectés cette fois-ci. Ils seront acheminés dans les heures qui suivent au centre de traitement logé à l’hôpital régional de Tamba­counda». Où 36 personnes ont été testées positives dont 3 guérisons depuis l’apparition de la maladie.

Kanehambé, la première localité où ont été recensés les premiers malades, est aussi sorti du confinement depuis ce samedi. Les autorités médicales, qui y ont procédé au prélèvement de tous les contacts, ont jugé inopportun de continuer à isoler le village fermé depuis le 2 avril.

Kanehambé «déconfiné»

Depuis quelques jours, plusieurs contacts du «cas zéro» ont été testés positifs. D’où la mesure de «déconfinement» prise par le gouverneur. «S’il a été décidé de la levée de la mesure du déconfinement, c’est parce que les autorités médicales ont procédé au prélèvement de l’ensemble des cas et réussi à extraire tous les cas positifs, qui ont été transférés à Tambacounda. Par conséquent, la mesure a été levée. Les forces de défense et de sécurité qui étaient préposées à la surveillance de la localité ont été déplacées», a rappelé «que durant toute la durée du confinement, les populations ont été accompagnées. A trois reprises, elles ont reçu des vivres et autres aliments de bétail. A aucun moment de l’année, elles n’ont autant été accompagnées par les pouvoirs publics», explique Oumar Mamadou Baldé.

Pour l’instant, il y a encore 14 enfants orphelins évacués de Louga qui sont sous surveillance par les autorités médicales pour un certain nombre de jours pour mieux veiller à leur sécurité.