Jusque-là épargnée, la région de Tambacounda ne baisse pas la surveillance des cas contacts. Les révélations du médecin-chef de la région, Dr Bayal Cissé, montrent que leur état de santé n’a encore rien d’alarmant. A l’en croire d’ailleurs, 15 personnes sont sorties de l’isolement. Il s’agit, explique la blouse blanche, des gens qui ont été en contact avec l’infirmière testée positive à Thiès. Selon Dr Bayal Cissé, elle avait quitté Vélingara avant de séjourner à Tambacounda où elle a passé 3h de temps et a été en contact avec 15 personnes. Elle a été testée positive au Covid-19 en arrivant à Thiès. «C’est pour cela que les 15 personnes ont été mises sous surveillance médicale durant 14 jours. Heureu­sement, elles sont toutes sorties du suivi médical et se portent toutes à merveille. Elles ne souffraient de rien», rassure Dr Bayal Cissé.

Par ailleurs, les personnes qui ont été en contact avec la dame arrêtée dans le bus à Fatick et testée positive, sont encore sous surveillance médicale. Il s’agit de 9 personnes dont 8 originaires de Tambacounda et 1 habitant à Koumpentoum. «Ils sont bien suivis et leur situation ne présente aucun danger. D’ailleurs, ils sortiront du suivi le 4 avril prochain, date d’anniversaire de notre pays à l’accession à l’indépendance», précise-t-il.