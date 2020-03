Dr Seydou Kanté a présenté son livre aux Tambacoundois. «La géopolitique du Sénégal de Senghor à l’élection de Macky Sall» est un ouvrage qui retrace la vie politique de notre pays, des indépendances jusqu’à l’avènement de l’accession de l’actuel locataire du Palais présidentiel au pouvoir.

La géopolitique du Sénégal, de Senghor à l’élection de Macky Sall est un livre du Dr Seydou Kanté, un fils de la région qui a voulu réserver la primeur aux siens en faisant la dédicace du livre à Tambacounda.

L’ouvrage de 73 pages et co-édité avec l’éminent professeur de la Sorbonne, Gérard François Dumont, traite de trois chapitres fondamentaux : les fondamentaux de la géopolitique, le Sénégal un modèle de géopolitique en Afrique et de grands événements. «Il condense les grands événements qui ont ponctué l’histoire politique du pays», souligne l’auteur. Des indépendances à l’élection de Macky Sall, beaucoup d’événements marquants se sont passés.

Seulement, l’affaire Senghor-Dia, la crise sénégalo-mauritanienne, l’exil du vénéré Cheikh Ah­madou Bamba, entre autres évé­nements, ont semblé retenir l’attention de l’auteur, qui est longuement revenu là-dessus, après une interpellation des journalistes.

M. Kanté s’est aussi, dans son livre, intéressé à la stabilité notée dans le pays. Le Sénégal demeure l’une des rares nations à ne pas connaître de régime militaire. Ce qui témoigne, pour l’auteur, d’un signe de la vitalité de sa démocratie. Le pays a connu deux alternances démocratiques, ce qui est rare en Afri­que.

Sur l’idée d’écrire cet ouvrage, il note qu’elle est née d’un article publié dans une revue scientifique en France. Depuis lors, la volonté d’écrire l’ouvrage a commencé à prendre forme.

A travers ce livre, beaucoup d’événements marquants sont retracés, note l’auteur. Bas­samba Camara, commissaire de police à la retraite et ami de M. Kanté, qui était présent à la cérémonie de présentation, s’est dit très réjoui de l’initiative de l’auteur de l’ouvrage. Le livre décrit avec beaucoup de clarté les événements et les retrace de manière chronologique. Ce qui n’était pas du tout évident, note l’ancien flic.

La clarté du style et l’audace dont a fait montre Seydou Kanté, ont aussi été évoqués par l’assistance. Seydou Tounkara, juriste de formation et ami de Seydou Kanté, salue lui aussi le travail intellectuel de l’auteur et la qualité du livre. Il témoigne du travail titanesque abattu en amont pour arriver à ce résultat.

Cependant, certains orateurs ont suggéré au Dr Seydou Kanté, à travers sa plume, d’être le porte-voix des populations. «Reste, pour toujours, la plume qui portera au loin nos murmures, nos chagrins, nos espoirs, nos vœux et nos rêves», a semblé lui dire son ami et ancien camarade de classe, Seydou Toun­kara.

