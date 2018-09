L’Agence de la Cmu vient de soulager les structures de santé de la région de Tambacounda. Longtemps secouées par le poids de la dette que l’Agence leur doit, elles peuvent à nouveau respirer avec l’ardoise de 130 millions F Cfa qu’elle vient d’effacer. Bocar Mamadou Daff a accordé une subvention de plus de 17 millions de nos francs à des structures mutualistes de la région. Selon le Dg de l’Agence de la Cmu, «c’est une manière de mieux accompagner ces structures dans leur rôle». Se félicitant du taux de pénétration de la Couverture maladie universelle dans la région, M. Daff souligne que des efforts importants ont été notés durant le premier semestre de 2018. A l’en croire, malgré l’étendue de la région, l’enclavement des localités et les longues distances entre les structures sanitaires et les villages, il a été noté un taux de pénétration de 36%.

Poursuivant ses propos, il soutient qu’il y a 14% de taux de couverture dans la région. Et c’est la raison pour laquelle «il était fondamental qu’il soit tenu ce comité régional pour évaluer les activités et autres actions menées jusque-là». Une rencontre au cours de laquelle le Dg de l’Agence de la Cmu a précisé que les autorités administratives et territoriales, les prestataires et les bénéficiaires ont été conviés pour que chacun soit sur la même longueur d’onde. Sur les retards souvent notés dans le remboursement des dettes, le directeur soutient que «c’est parfois dû aux lenteurs dans la remontée des factures par les structures sanitaires». «Cepen­dant, promet-il, des efforts sont en train d’être faits pour corriger ces manquements.» M. Bocar Daff s’est aussi réjoui du partenariat signé avec la Banque mondiale qui va permettre à la région de booster le taux de pénétration. D’ailleurs, un plan de communication va être défini et mis en œuvre pour mieux sensibiliser les communautés afin que, d’ici la fin du second semestre, le taux de pénétration connaisse une nette amélioration.

