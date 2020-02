Avec un doublé en 5 minutes au stade Karaïskakis, Pape Abou Cissé permet à Olympiakos de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de Grèce face à Lamia (3-2).

Le natif de Pikine a doublé la mise à la 72e minute de jeu en profitant d’un centre millimétré de Valbuena. Le défenseur sénégalais a catapulté le ballon au fond des filets de manière surpuissante. Cinq minutes après, sur un coup franc de Valbuena encore, Cissé claque un doublé d’une tête décroisée.

Un défenseur qui inscrit deux buts dans un match, on assiste à ce spectacle rarement. Un tel doublé est inédit. Grace à son défenseur, Olympiakos rejoint le dernier carré.

Evidemment cette performance de Pape Abdou Cissé ne peut passer inaperçue, à quelques semaines de la publication de la liste des Lions pour la double confrontation contre la Guinée-Bissau en fin mars et comptant pour les éliminatoires de la Can 2021.

Longtemps absent de la Ta­nière, l’imposant défenseur central semble avoir retrouvé tous ses moyens au vu de sa grosse prestation d’hier en coupe.

Avec l’indisponibilité de Salif Sané et le retour de blessure de Kalidou Koulibaly, Pape Abdou Cissé s’offre ainsi une opportunité de retrouver l’axe de la défense sénégalaise. La balle est dans le camp du sélectionneur.

