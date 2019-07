A trois jours de la finale de la Can 2019 face à l’Algérie, le milieu de terrain, Alfred Ndiaye, est le seul joueur qui n’a pas participé au galop des Lions hier au terrain Annexe du stade du 30 juin de la Defense. Souffrant toujours du genou et absent lors des derniers matchs de l’équipe, il n’était pas présent. Sa participation à la finale reste d’ailleurs incertaine ; même si le staff médical de l’équipe n’a pas encore souhaité se prononcer sur son cas.

Le reste de l’équipe s’est normalement entrainé. A l’image de Ismaïla Sarr, très diminué ces derniers jours. Il en est de même pour le défenseur, Pape Abdou Cissé, qui malgré un bandeau sur le doigt, continue de s’entrainer avec le groupe.

Une séance très relaxe de près d’une heure au cours de laquelle, les Lions n’ont même pas touché au ballon. Juste un footing d’un quart d’heure avant de faire quelques exercices de relaxation. Le tout sous les yeux d’une forte présence des supporters du 12e Gaindé, mais aussi des confrères algériens, égyptiens et européens.

Avant la dernière séance prévue jeudi, les Lions vont s’entrainer à la même heure cet après-midi avec, toujours, 15 minutes ouvertes à la presse.

Le recours pour la suspension de Koulibaly confirmé

La Fédération sénégalaise de football a finalement introduit un recours en annulation du second carton du défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly, qui le prive d’une participation à la finale de la Can. Une décision confirmée par une source fédérale qui informe que tout a été décidé finalement dans la soirée du lundi. En guise d’argument, les Fédéraux jugent la décision de l’arbitre éthiopien «discutable puisque la main n’était pas décollée». On croise les doigts dans le camp sénégalais. D’ailleurs, Kalidou Koulibaly s’est entrainé normalement hier.