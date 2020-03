L’annonce du recrutement de Régis Bogaert, adjoint de Aliou Cissé, dans le staff de Amiens (Ligue 1 française) pourrait ouvrir la voie à Youssouph Dabo que d’aucuns considèrent comme un «adjoint virtuel» du sélectionneur des Lions.

L’info de L’Equipe ce mercredi, annonçant le recrutement de Régis Bogaert dans le staff de Amiens (Ligue 1 française) comme «préparateur mental», a fait l’effet d’une grosse surprise au sein de la Fédération sénégalaise de football.

Interpellé par l’Aps à ce sujet, le Dtn, Mayacine Mar, a déclaré tout de go : «C’est vous qui me l’apprenez ; je ne suis pas au courant.» Même réaction du président de la Fédé foot, Me Augustin Senghor. Cependant le patron du foot sénégalais est allé plus loin en révélant dans la presse : «Je l’ai eu au téléphone après avoir lu l’info dans la presse. Nous avons échangé. Il m’a expliqué avoir été sollicité ponctuellement pour aider à la préparation mentale de l’équipe d’Amiens.» Et Me Senghor de trancher net : «Il est sous contrat avec la Fsf et ne peut signer un autre contrat avec un autre employeur dans le même temps.»

Une démarche inélégante qui pourrait laisser des traces…

Evidemment le fait d’avoir informé son employeur (la Fsf) après que l’info ait fuité dans la presse (L’Equipe) fait désordre. Régis Bogaert n’ignorant pas qu’il doit avoir au préalable l’autorisation de la Fsf avant tout engagement. Cela ressemble en effet à une démarche inélégante qui pourrait laisser des traces par rapport aux relations de confiance qu’il a toujours entretenues avec les Fé­dé­raux depuis maintenant 8 ans.

Même si le technicien français et les Fédéraux écartent pour le moment toute idée qui pourrait mettre fin à leur collaboration, cette situation rappelle celle de Oumar Daf qui a finalement atterri sur le banc de Sochaux. Mais pour ce cas précis, l’ancien latéral des Lions s’est comporté en gentleman.

Du coup, après le départ de Daf, Aliou Cissé pourrait perdre un autre membre de son staff. Ce qui ramène en jeu Youssouph Dabo, que d’aucuns considèrent comme un «adjoint virtuel» du sélectionneur qui l’avait appelé à ses côtés lors de la Can 2019 en Egypte.

Cissé et Dabo s’apprécient…

Normal, car le coach de Teungueth Fc et Aliou Cissé s’apprécient beaucoup. En témoignent les propos élogieux envers le sélectionneur des Lionceaux U20. «Dabo, c’est un digne fils du pays. En plus de sa grande humilité et de ses autres grandes qualités humaines, c’est un jeune technicien très compétent», avait-il témoigné chez nos confrères de l’Aps. Avant de laisser entendre que l’ancien entraîneur de Guédiawaye Fc et du Stade de Mbour est un candidat potentiel au poste de sélectionneur des Lions.

Suffisant pour en déduire que cette nouvelle affaire Régis Bogaert pourrait baliser le chemin à Youssouph Dabo qui retrouverait ainsi son complice sur le banc des Lions. Mais encore faudrait-il qu’il y ait rupture entre le Lillois et la Fédération ? Ce qui n’est pas encore le cas ni à l’ordre du jour. Car pour le moment, et comme l’a si bien rappelé Me Senghor, le vrai ordre du jour c’est le coronavirus !!!

