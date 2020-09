Simba Sc, champion de Tan­zanie, a nommé Barbara Gon­zalez au poste de présidente-directrice générale du club, faisant d’elle la toute première femme Pdg de la ligue de première division du pays. Gonzalez occupera le poste laissé vacant par le Sud-Africain Senzo Mbatha, qui a quitté son poste pour les éternels rivaux Young Africans (Yanga) lors d’un épisode sensationnel le mois dernier. Gonzalez a été présentée samedi par l’actionnaire majoritaire du club, Mohammed Dewji. Il a déclaré que le Conseil d’administration de Simba avait accepté à l’unanimité que Gonzalez assume le rôle et a exhorté les fans à la soutenir dans ses objectifs de propulser le club à un niveau supérieur. «Nous sommes convaincus que Barbara respectera nos standards. C’est une femme dynamique qui travaille ici depuis quatre ans. Nous pensons que cette expérience l’aidera dans cette tâche», a déclaré Dewji.

Gonzalez, qui travaillait en tant que chef de cabinet de MeTL Group, estime qu’elle est à la hauteur du défi et a exhorté les fans du club à se rassembler et à lui apporter son soutien. «Je comprends qu’une tâche énorme m’attend ici. Le club s’agrandit et notre objectif principal est de faire de Simba Sc l’une des plus grandes équipes d’Afrique. Je relève ce défi et j’attends avec impatience des résultats positifs», a-t-elle déclaré.