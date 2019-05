Le sélectionneur de la Tanzanie, Emmanuel Amunike, a communiqué mercredi une première liste de 39 joueurs en vue de la Can 2019, qui verra les Taifa Stars faire leur retour en phase finale après 39 ans d’absence. Parmi ces présélectionnés figure la star Mbwana Ally Samatta (Genk, 31 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison), seul joueur du lot à évoluer en première division en Europe. Le technicien nigérian a également retenu six joueurs du Simba Sc, récents quart-finalistes de la Ligue des Champions africaine, et Simon Msuva, le remuant attaquant du Difaâ Hassani d’El Jadida, auteur de 9 buts en Botola cette saison. Les prometteurs Kelvin John, de l’Equipe nationale U17, et Claryo Boniface (U20) sont également de la partie, de même que Thomas Ulimwengu (Js Saoura), ancien partenaire de Samatta au Tp Mazembe. Pour rappel, la Tanzanie affrontera successivement le Sénégal (23 juin), le Kenya (27 juin) et l’Algérie (1er juillet) lors de la Can 2019.