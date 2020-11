Au Sénégal, il n’existe que 120 mille comptes bancaires. L’information a été donnée hier par Dr Cheikh Amadou Bamba Diagne. L’économiste intervenait à l’Université des dirigeants organisée par le Pa­mecas. Dr Diagne, qui analysait le taux de remboursement des sociétaires aux institutions de microfinance, a plaidé pour le renforcement de celles-ci afin d’amorcer le développement du Sénégal. Pamecas à elle seule compte plus de 850 mille sociétaires en 25 ans d’existence, selon son directeur général. «Les banques préférèrent acheter les bons du Trésor, avec pratiquement pas de risque et un bon taux, plutôt que de prêter à des personnes de petites sommes (…). La banque ne connaît pas de petit commerçant. Si vous êtes un ambulant, allez prendre un coup de clim à la banque quand il fait chaud et repartez, car c’est seulement cela que la banque peut vous offrir», a ironisé l’économiste. Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, publié le 29 septembre dernier, le Délégué général à l’entreprenariat rapide pour les femmes et les jeunes (Der/Fj), Papa Amadou Sarr, déclarait : «Nous sommes à environ 80 mille comptes bancaires créés à travers les banques et les Sfd. L’ouverture de ces comptes bancaires et de ces comptes Sfd permet aux femmes et aux jeunes d’avoir accès à l’instrument financière qu’est la bancarisation.» Une manière de démontrer que si le taux de bancarisation en est arrivé à 120 mille, le programme de la Der semble avoir joué un rôle non négligeable.