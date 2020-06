Le Conseil national des sages républicains (Cnsr) «s’incline» devant la mémoire des personnes disparues du Covid-19 et prie pour le repos de leur âme. Cependant, cette structure affiliée au parti présidentiel exprime son «inquiétude quant à la typologie du taux de mortalité majoritairement composé de personnes âgées». Dans un communiqué, les Sages de l’Apr invitent les populations au «respect scrupuleux des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour protéger, particulièrement, les personnes les plus exposées au virus». Concernant la distribution de l’aide alimentaire, le Coordonnateur du Cnsr, Maham Diallo, et ses camarades constatent : «Les impératifs d’équité, de régularité et de transparence fixés par le chef de l’Etat ont été respectés et se traduisent notamment par la mise en place du comité de pilotage regroupant des représentants des institutions, de l’opposition, des acteurs de la société civile.»

De plus, le Cnsr se réjouit des mesures «fortes et courageuses» prises le Président Macky Sall et salue son «sens élevé de l’écoute qui lui a permis de répondre positivement aux aspirations de son Peuple». Le Conseil note également la «pertinence du Programme de résilience économique et sociale, à hauteur de 1 000 milliards de francs Cfa, pour soutenir les ménages, les entreprises et même les Sénégalais de la diaspora». Le Cnsr exprime son «adhésion appuyée» à la décision du président de la République d’assouplir l’Etat d’urgence pour «permettre à toutes les forces vives de la Nation de contribuer activement à l’effort économique pour permettre à notre pays de garder le cap de l’émergence malgré les impacts du Covid-19».