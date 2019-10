Tigo change de marque. L’opérateur de téléphonie mobile devient Free Sénégal. Ce changement de marque, explique le consortium composé de Teyliom, Njj et Axian, qui a acquis la deuxième société de téléphonie mobile au Sénégal en mai 2018, «s’appuie sur un accord de licence de marque avec l’opérateur français Free».

Tigo sera désormais commercialisé sous la marque Free Sénégal, a annoncé hier le pool composé de Teyliom, Njj et Axian. Dans un communiqué sanctionnant la cérémonie de lancement de cette nouvelle marque, le consortium expli­que : «Nous ouvrons une nouvelle ère dans le monde des télécoms au Sénégal. Free c’est un nouveau réseau 4G+, opérationnel dès aujourd’hui à Dakar et dans la plupart des capitales régionales. Free c’est tout simplement la 4G+ la plus rapide du Sénégal. Free c’est une nouvelle expérience client et de nouvelles offres simples et révolutionnaires qui vont transformer le marché et changer la vie des Sénégalaises et des Sénégalais.»

Avec cette nouvelle marque, la société de téléphonie propose à la clientèle de nouvelles offres, notamment «FreeMoney» et «FreeBusiness». «FreeMoney» est présentée comme étant une «toute nouvelle plate-forme de mobile money pour simplifier et rendre plus sûres les transactions au quotidien et participer à l’inclusion financière du plus grand nombre». Avec «Free­Business», Free Sénégal veut, d’après son top management, «étendre auprès des entreprises et professionnels, son modèle avec de nouvelles offres et des solutions pour participer activement à la croissance des entreprises et de l’économie du Sénégal… ».

Le 2 mai 2018, le consortium Saga africa holdings limited «finalisait l’acquisition de l’opérateur mobile Tigo pour en faire un acteur-clé du développement économique et numérique du pays». En 18 mois, dit-il, «Tigo a entrepris de donner à chacun de ses clients l’accès à un nouvel univers d’usages digitaux au meilleur prix ;

Des investissements importants (USD150M) ont permis de développer de nouvelles plateformes de services, de densifier et d’étendre le réseau (400 nouvelles antennes-relais), d’accélérer très largement l’installation de la fibre optique (1 600 km) pour équiper le pays et accélérer sa croissance».

dialgue@lequotidien.sn