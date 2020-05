Amadou François Guèye, plus connu dans le milieu du football sous le surnom de «Franky», est décédé samedi matin à Dakar. Il a été enterré le même jour à Pikine. Ancien arbitre international dans les années 1990, «Franky» avait succédé à Badara Mamaya Sène à la tête de la Commission centrale des arbitres (Cca) de la Fsf. Il était également le président de l’Associa tion nationale des arbitres de football du Sénégal (Anafs).

Le président de la Fsf, Me Augustin Senghor, témoigne sur son collègue du Comité directeur. «Le football était sa passion et l’arbitrage a été sa vie. Amadou François Guèye était devenu un homme incontournable dans le milieu de l’arbitrage, mais aussi au sein de Fédération. Il a partagé avec nous les dernières campagnes de nos Equipes nationales à la Coupe du monde, comme à la Can 2019», souligne Me Senghor qui regrette la disparition «de cet homme valeureux».

Selon le patron du foot sénégalais, «Franky a été de tous les combats, notamment aux côtés du président Badara Mamaya Sène, pour porter l’arbitrage sénégalais au plus haut niveau

mondial. Une tâche à laquelle il s’est bien acquitté jusqu’à sa mort. Paix à son âme et que le Tout-puissant l’accueille dans son paradis en cette période sainte de Ramadan», a conclu le président Senghor avant de réitérer ses «vives condoléances, particulièrement à sa famille naturelle, mais aussi à l’ensemble du corps arbitral sénégalais».