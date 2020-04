A l’image de Mbour Petite Côte et du Jaraaf, d’autres présidents de club de la Ligue Pro ont fait part ce mardi à l’Aps de leur inquiétude sur la suite de la saison en cours. Le président de Tengueuth Fc, Babacar Ndiaye, déclare que son club, actuel leader du championnat, n’a pas encore statué sur la question. «On verra quoi faire, on paiera un pourcentage à déterminer par le Comité directeur», a-t-il expliqué. Mais il précise qu’en cas «de force majeure ou de chômage technique, aucun club ne paiera de salaire». «Si des clubs aussi riches que le Fc Barcelone (Espagne) ou la Juventus (Italie) ne peuvent pas suivre, imaginez le cas du football professionnel qui est le parent pauvre dans notre pays», a indiqué le président du Tfc.

Le manager général du Dakar université club (Ligue 2), Samsidine Diatta, dit attendre la réaction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), qui prend en charge les salaires. «Nous devons communiquer sur la question parce que tout est à l’arrêt partout et on doit faire preuve de compréhension à tous les niveaux», a-t-il expliqué.

Mady Touré : «Humainement, c’est difficile de dire aux gens qu’à la fin du mois, on ne peut pas leur payer de salaire.»

A Génération Foot, autre club de l’élite, tout dépend du Fc Metz, le partenaire stratégique avec lequel le club a signé une convention qui court jusqu’en octobre prochain. «Mais humainement, c’est difficile de dire aux gens qu’à la fin du mois, on ne peut pas leur payer de salaire», a reconnu Mady Touré, le président du club. Néanmoins, si la situation doit continuer, ce sera difficilement tenable, prévient-il.

Au Casa-Sports, il est prévu de payer les salaires de ce mois de mars, selon les responsables du club. Pour le reste, on verra la conduite à tenir, déclarent-ils. «Sérieusement, c’est une situation très compliquée», a admis le président du Casa-Sports, Seydou Sané. Qui prévient : «si la situation perdure, on va tout arrêter. Et d’ailleurs, je lance un appel à la Ligue professionnelle pour qu’on puisse harmoniser nos positions», a-t-il suggéré.

Même son de cloche à l’Us Gorée (Ligue 1), où le président de la section de football, Mbaye Mbow, signale que le club doit déjà «faire face à des sollicitations des joueurs et prendre en charge les cas sociaux qui se posent quotidiennement alors que la situation est intenable». Il indique qu’il est difficile de faire appel à certaines personnes qui soutenaient le club. «Elles ont des priorités ailleurs et c’est compréhensible puisque tout est l’arrêt au niveau du football», a-t-il fait savoir.

A Niary Tally, la décision est prise de payer des moitiés de salaire entre les mois d’avril et de mai, sachant que c’est une cessation de paiement qui se profile si la situation doit perdurer, a indiqué le président du club, Djibril Wade. «On ne peut plus continuer et personnellement, cette situation me perturbe beaucoup», a-t-il ajouté.