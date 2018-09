La première édition des tournois IFT Juniors se tiendra du 20 au 27 octobre prochain à Dakar. Plus d’une soixantaine de joueurs de dix nationalités prendront part à ce tournoi organisé par l’Olympique Club en partenariat avec la Fédération sénégalaise de tennis. Une occasion de permettre aux jeunes de se frotter à des adversaires en provenance d’autres pays pour gagner des points et pouvoir disputer des compétitions sur le plan international.

«Nous avons constaté que beaucoup de jeunes à un certain âge quittaient le tennis pour d’autres sports. Parce qu’on n’a pas su les garder avec les compétitions. La chose la plus importante ce sont les compétitions. Nous avons des compétitions au niveau national, mais ce n’est pas suffisant. Il faut qu’au niveau international que nos jeunes puissent se jauger. On commence à préparer les jeunes pour avoir une bonne représentation», souligne Abou Berthé, directeur du tournoi. Qui n’a pas manqué de préciser que «c’est une compétition où des Prize Money ne sont pas prévus».

Créé en 1997, le circuit IFT Juniors regroupe les tournois juniors pour des jeunes de 13 à 18 ans. Constitué au départ de 9 tournois, le circuit compte aujourd’hui plus de 400 épreuves à son calendrier. Le président de la Fédération estime que ce tournoi international de jeunes vient à son heure. «Les objectifs fixés par la Confédération africaine de tennis, c’est d’organiser le maximum de tournois possibles. Une Fédération est jugée par le nombre de tournois qu’elle organise», explique Issa Mboup qui faisait face à la presse avec ses collaborateurs ce mercredi. Notons que Pour sa première organisation, Sénégal IFT Juniors s’est vu attribuer un tournoi de grade 5. «Une fois cette étape franchie avec succès, nous serons habilités à organiser plusieurs tournois et des grades supérieurs», soutiennent les organisateurs. Il y aura un tableau final de 32 joueurs et un autre du même nombre chez les filles, le tout précédé d’un tableau de qualification en simple garçons et filles les 20 et 21 octobre. Les finales garçons et filles en simple se tiendront le 27 octobre prochain à l’Olympique Club.

ambodji@lequotidien.sn