Après le succès connu lors de la 1ére édition en 2018, la 2ème édition du “World Tennis Tour”, communément appelé tournoi Itf, se tiendra du 21 octobre au 2 novembre à Dakar et mettra aux prises les tennismen de la catégorie junior. Vainqueur de l’édition 2018, le Sénégalais Nicolas Jadun défendra son titre. Ce qui renforce l’espoir chez Baïdy Dieng, membre du Comité d’organisation d’une victoire sénégalaise.

«L’année dernière, on n’avait pas d’espoir du tout. C’était la première fois qu’on mettait les joueurs sénégalais dans le tournoi Itf junior. Nicolas Jadun va défendre son titre et les autres seront en embuscade», a-t-il déclaré hier face à la presse.

Parlant de l’importance de ce tournoi Itf, Baïdy Dieng de souligner qu’il permet aux joueurs sénégalais de pouvoir gagner des points et de se retrouver dans le tableau final. Faisant partie de ceux qui défendront notre pays, Seydina André est à 1450 points. Agé de 16 ans, il a pu glaner des points en prenant part à des tournois internationaux au Togo et un peu partout. «En ayant des points, Seydina rentre dans des tableaux finals même en Europe. C’est l’objectif visé», s’est réjoui M. Dieng qui avait à ses côtés le président de la Fédération sénégalaise de tennis, Issa Mboup. Et ce dernier de souligner que le tournoi Itf qui se tient à Dakar ne sera qu’une étape parmi tant d’autres pour renforcer la Fédération dans sa volonté de bâtir une équipe forte pour représenter dignement le Sénégal aux prochains Joj qu’il organise.

Si la 1ere édition avait réussi à mobiliser 30 joueurs, pour cette présente édition, ils ne seront que 18. Cependant Baidy Dieng précise : «Notre objectif c’est de pouvoir exposer les joueurs sénégalais aux compétitions internationales», a-t-il indiqué. Avant d’annoncer que des joueurs sénégalais sont déjà identifiés pour composer l’équipe devant signer le retour du Sénégal au tournoi Davis dans les prochaines années comme le souhaite le président de la Fédération.