Florentino Pérez, le président du Real Madrid, souhaite organiser un match de tennis au stade Santiago-Bernabeu et pas n’importe lequel. Il veut un Nadal-Federer ! Explications.

Florentino Pérez, le président du Real Madrid, ne s’intéresse pas qu’au football. Il souhaite organiser un match entre les eux superstars du tennis, Rafael Nadal et Roger Federer, dans le stade Santiago-Bernabeu. Le dirigeant l’a annoncé aux “socios” du club qui étaient réunis hier. Le quotidien espagnol ABC avance même que Pérez a déjà évoqué le sujet avec le tennisman espagnol. Celui qui a récemment remporté l’Us Open est un grand supporter des Merengues.

L’objectif de Florentino Pérez est de battre le record du monde d’affluence pour un match de tennis. Le stade Santiago Bernabeu qui peut contenir 80 000 personnes. Et pour ce faire, il veut réunir les deux joueurs les plus titrés de l’histoire en Grand Chelem (20 titres pour le Suisse, 19 pour l’Espagnol).

Les deux maîtres de la petite balle jaune se sont affrontés 40 fois sur le circuit Atp et Nadal mène avec 24 victoires contre 16 pour Federer. Leur dernière confrontation a toutefois tourné à l’avantage de l’Helvète (6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7) en demi-finale de Wimbledon 2019, le 12 juillet passé.