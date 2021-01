La Direction générale des impôts et domaines (Dgid) alerte les usagers. Il s’agit d’un problème de cybercriminalité qui risque d’affecter ses services. «Un individu se présentant comme un inspecteur des Impôts envoie des mails et émet des appels téléphoniques à des fins frauduleuses. Le plus souvent, le prétexte utilisé est la réclamation d’arriérés d’impôt ou la proposition de facilités pour l’acquisition de terrains ou l’accélération des procédures en instance dans les services des Impôts et des domaines. La vraisemblance des manœuvres utilisées est de nature à tromper la vigilance d’honnêtes citoyens», annonce la Dgid qui essaie de rassurer en annonçant que «des mesures nécessaires sont prises pour mettre cet individu et ses éventuels complices hors d’état de nuire». Elle rappelle aux usagers que les déclarations se font sur ses plateformes dédiées ou à ses guichets. Et rappelle qu’«à ce jour, la Dgid ne perçoit aucun paiement électronique via les opérateurs privés de transfert d’argent et tous les paiements physiques sont effectués dans ses guichets et ils donnent lieu à la délivrance d’une quittance».