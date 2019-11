L’Amicale des diplômés des écoles de Poste (Adep), qui était en Assemblée générale ordinaire le week-end à Toubab Dialaw, a appelé à une révision des textes nationaux pour une adéquation parfaite à ceux en vigueur dans l’espace communautaire. «Nous avons noté une certaine inadéquation entre certains textes supra nationaux et certains textes nationaux, notamment l’acte uniforme de l’Ohada qui a été ratifié par l’Etat du Sénégal qui, sur beaucoup de points, est en contradiction avec les statuts de la société nationale La Poste», a relevé le porte-parole de l’Adep Abdou Ndiaye. «Nous invitons l’Etat du Sénégal à réviser certains aspects de ces statuts», a-t-il poursuivi avec l’idée que la société nationale La Poste s’en retrouvera encore plus performante.

Dans ce sillage, M. Ndiaye a expliqué que l’amicale a élaboré un document de contribution tournant autour de «défis de l’innovation et de la modernisation» et que le nouveau directeur général, Abdoulaye Bibi Baldé, pourra dérouler, s’il le consent, comme feuille de route pour la réussite de sa mission à la tête de la société.

Venu représenter le directeur général, Saliou Fédior a noté l’impératif de modernisation pour La Poste afin de continuer à exister. «La Poste ne peut pas rester dans sa forme classique. Nous devons nous approprier les nouvelles technologies et faire des offres de services adossées à cette technologie en rapport avec les besoins nouveaux de la clientèle», a fait savoir M. Fédior, directeur des Ressources humaines. «Le défi c’est aussi le e-commerce et des stratégies pour prendre le maximum de parts de marché dans ce segment», a-t-il ajouté. L’Adep, par la voix de son président, a déploré l’effectif pléthorique au sein de La Poste et a appelé ainsi à une rationalisation du nombre des travailleurs.