A la place d’un confinement total de toute la population sénégalaise, Thierno Bocoum propose un «déconfinement territorial total». Le leader du mouvement Agir répond ainsi au président de la République Macky Sall, qui n’exclut pas un confinement dans la stratégie de lutte contre le Covid-19.

«Il va de soi que si l’évolution de la situation requiert un confinement général, nous le ferons sans hésiter», avait déclaré le Président Macky Sall, la semaine dernière, dans une interview accordée au journal français Le Figaro. «Aujourd’hui, la situation est assez alarmante dans notre pays. Il me semble risqué d’en rajouter avec des décisions excessives sans qu’elles aient forcément un impact réel sur l’évolution du virus», lui rétorque Thierno Bocoum. Le président de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir) d’expliquer : «Le confinement général au Sénégal risque de faire courir de gros dangers à notre pays. L’Etat n’a pas les moyens de faire face à une demande sociale qui se révélera indubitablement en questions de survie. Et même si les moyens étaient mobilisés par un quelconque truchement, notre structure économique ne permet pas d’agir sur la population impactée. Dans un pays où 80% de la population active sont dans l’informel, il est très facile de créer une crise sociale à travers des décisions maladroites, sans aucun rapport avec nos réalités socio-économiques. Nous n’aurons pas les moyens de faire face à l’exigence de mesures d’accompagnement pour une résilience sociale et économique.»

Thierno Bocoum donne des pistes de solution. En effet, il propose un «déconfinement territorial total», même s’il admet que cette méthode doit être accompagnée de l’obligation du respect de la distanciation sociale dans tous les espaces publics. Cela permettra, dit-il, à une grande partie de la population d’aller travailler et de subvenir à ses besoins pressants. L’ancien député recommande également une production massive de masques, encadrée par l’Etat. Cependant, selon lui, il faut s’assurer que les masques soient accessibles à moindre coût et ainsi permettre son renouvellement. M. Bocoum est favorable aux tests massifs tout en continuant à appliquer un isolement médicalisé des personnes contaminées. L’opposant plaide aussi pour la dotation des structures sanitaires des moyens de faire face au traitement des malades du Covid-19. Autrement dit, le renforcement et l’équipement du personnel médical, le renforcement du plateau médical, l’installation de préfabriqués pour accueillir les malades.

M. Bocoum dit avoir fait ces propositions sur la base d’un certain nombre de paramètres parmi lesquels la situation «alarmante» des confinés décrite par eux-mêmes et la stigmatisation des cas contaminés qui poussent les populations à se terrer chez elles. Par ailleurs, il avance l’arguent de «nos faibles capacités en lits de réanimation qui mèneraient à une saturation rapide du système de prise en charge des cas les plus graves, quel que soit l’axe d’attaque choisi par l’Etat du Sénégal». Le leader de l’Agir s’appuie également sur l’évolution de la maladie sur tout le territoire sénégalais qui laisse à penser que la situation est déjà hors de contrôle pour les équipes mobilisées dans la traque des cas contaminés. Mais aussi, compte tenu des «difficultés» que traversent les populations impactées qui n’ont pas été touchées par la distribution de l’aide.