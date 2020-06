Abdou Mbow réagit sur le report de la reprise des cours à une date ultérieure. «Nous sommes dans une situation difficile parce que l’incertitude plane à cause de ce virus», a d’emblée précisé le député de Benno bokk yaakaar en marge d’une remise de 100 kits alimentaires et de masques à la communauté éducative de la commune Est. M. Mbow relativise tout de même : «Quand on prend des décisions, on les prend avec une certaine dose d’incertitude parce qu’il n’y a ni vaccin ni remède à ce virus que nous sommes en train de combattre. Tout ce que l’Etat peut faire aujourd’hui, c’est de travailler à stopper la propagation. Donc dans ces conditions, malgré les mesures prises pour une bonne reprise des cours, il ne pouvait pas manquer de couacs.» Le responsable de l’Apr à Thiès a par ailleurs salué «l’esprit patriotique des enseignants qui ont quand même bravé des difficultés pour rejoindre leur lieu de travail». Il rassure les parents d’élèves sur les mesures que l’Etat va prendre pour que l’ouverture puisse se passer dans de très bonnes conditions. Dans ce cadre et pour accompagner les populations, mais surtout les autorités académiques pour une bonne reprise et sécurisée des cours, Abdou Mbow a offert 3 000 masques et des thermo-flashs aux établissements scolaires de la commune Est. Dans le même sillage, le député a rétabli l’eau dans certains établissements, notamment à l’école élémentaire Abdoulaye Yakhine Diop, privée d’eau depuis 3 ans. «Nous avons tout fait pour que Sen’Eau puisse rétablir l’eau parce qu’il y avait une facture impayée de plus de 800 mille francs Cfa que nous avons totalement prise en charge pour que les élèves puissent reprendre normalement les cours. On ne peut pas parler de mesures barrières, notamment le lavage des mains, sans eau», a-t-il souligné.

Abdou Mbow a également annoncé la distribution de 100 kits alimentaires pour accompagner des familles nécessiteuses de la commune Est. «Chaque kit sera composé de 50 kg de riz, de 5kg de sucre, de 6 savons et de 5 litres d’huile». Une façon, selon lui, «d’accompagner les efforts déjà fournis par l’Etat à travers le gouvernement».