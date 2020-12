Y aura-t-il des retrouvailles entre Idrissa Seck et son ex-numéro 2, limogé de son poste de vice-président, il y a juste deux semaines, après sa sortie contre le chef de l’Etat ? En tout cas, le maire de Thiès-Ouest a ouvert une brèche dans ce sens. «Aujourd’hui, les choses sont en train de s’apaiser au fur et à mesure parce qu’il y a eu des réactions que les gens n’attendaient pas. Nous nous sommes levés tous pour faire revenir Déthié Fall à la raison et lui faire respecter la volonté du président afin qu’il s’aligne dans les rangs», a d’abord déclaré Alioune Sow. Qui ajoute : «Déthié n’est pas parti. Il est revenu à de meilleurs sentiments. Idrissa Seck lui avait confié le poste de numéro 2 du parti pour des missions. Il l’a simplement retiré mais Déthié Fall reste un militant convaincu et un responsable à Saint-Louis qui va peut-être travailler à regagner la confiance du président. Et je crois aujourd’hui que tout le monde s’y attèle. Ce n’est pas parce que quelqu’un se fâche pour des raisons x ou y qu’on envenime la situation. Non, nous sommes dans un parti politique où l’addition doit être de rigueur, et on y travaille», a dit le maire de Thiès-Ouest qui présidait, samedi, le vote du budget de l’année 2021 de sa commune porté à 646 millions de francs Cfa.

Outre les retrouvailles Idy-Déthié, le coordonnateur du comité de la commune Thiès-Ouest du parti Rewmi a magnifié la démarche du leader de Rewmi Idrissa Seck dans le cadre de ses retrouvailles avec le Président Macky Sall. Il a appelé tous les responsables, militants et sympathisants, à comprendre cette initiative et à rester dans la dynamique. «Je me félicite de la décision du président Idrissa Seck et mon devoir, en tant que responsable et militant discipliné, c’est de la respecter et de faire en sorte que la décision ne soit entachée d’aucune bavure», a-t-il dit. Avant de rappeler : «En politique, il y a des choses qui se disent à l’interne. Nous avons discuté avec le président Idrissa Seck qui nous a convaincus de sa décision et qui nous a confié des missions très claires par rapport à ce qui nous attend politiquement sur le terrain. Nous sommes en train de travailler pour donner corps à sa vision.»