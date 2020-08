Petit à petit, Alioune Sarr tente de contrôler l’Afp régionale qui est jusque-là entre les mains de Mbaye Dione. Et les partisans de ce dernier dénoncent ces «coups bas» du maire de Notto Diobass qui parrainerait un mouvement dénommé «Espoir de Ngoundiane», fief de Mbaye Dione.

Moins d’un mois seulement après le décès du maire de Diass, Aliou Samb Ciss, qui était jusqu’à sa mort le responsable régional de l’Alliance des forces de progrès (Afp), le ministre-maire de Notto Diobass s’agite pour contrôler le parti au niveau régional. Dans ce cadre, Alioune Sarr, Coordonnateur départemental de ladite formation politique, vient de parrainer un mouvement de soutien dénommé «Espoir de Ngoundiane» (Edn), au sein du fief de Mbaye Dione, Coordonnateur régional de l’Afp de Thiès, pour la conquête de ce parti dirigé par Moustapha Niasse. Ledit mouvement, porté par des jeunes, «récuse l’appartenance de Mbaye Dione à l’Afp». Une sortie que digèrent mal les partisans du maire de Ngoundiane.

Face à la presse samedi, Abdou Faye, coordonnateur des jeunes Progressistes à Ngoundiane, estime que «la coupe est pleine». «Depuis des mois, de jeunes responsables politiques, dont des arrivistes faussement vêtus du manteau de la formation de l’espoir et du progrès, multiplient des sorties médiatiques pour entacher la bonne réputation du maire Mbaye Dione, et récusent son appartenance à l’Afp, dont curieusement il est coordonnateur régional de Thiès et membre du bureau politique», souligne-t-il.

Abdou Faye et ses camarades jeunes des communes de Thiénaba, Ndiéyène Sirakh, Tassette, Touba Toul, Diender, entre autres, n’ont pas manqué de faire comparer les performances électorales des deux responsables du parti de Moustapha Niasse. «Des Locales de 2009 à la Présidentielle de 2019, Mbaye Dione a gagné dans la commune de Ngoundiane toutes les élections avec un score de plus de 60%. Tout le contraire de Alioune Sarr qui n’a jamais gagné sans coalition une élection à Notto Diobass. Aujourd’hui, il vient à Ngoundiane, la seule commune que l’Afp est sûre de gagner quelle que soit l’élection, pour parrainer un mouvement contre le Coordonnateur régional du parti Mbaye Dione», martèle M. Faye. Qui ajoute : «Avec ces coups bas, quelqu’un qui nourrit l’ambition démesurée de diriger le parti a été démasqué. Il tente de détruire tous ceux qui peuvent faire obstacle à cette ambition. Le combat est désormais déclenché. A la guerre comme à la guerre et la bataille politique sera menée sans merci.»