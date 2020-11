Les populations de Mboro, commune située au cœur de la zone des Niayes, ont passé une journée pas de tout repos. En effet, un feu de brousse d’une rare intensité s’est déclaré ce lundi 9 novembre 2020 aux alentours de 12h, à hauteur du Campement des Niayes, à quelques encablures du Centre de ressources éducationnelles et de protection des enfants (Crepe). Un feu qui a entièrement consumé un périmètre maraîcher, d’après Ibrahima Ba, porte-parole de la Plateforme Mboro Sos (Pms), témoin de l’incendie. «Il n’y a pas de perte en vies humaines, mais outre le périmètre maraîcher réduit en cendre, le feu a détruit tout le tapis herbacé sur son passage», explique M. Ba qui renseigne que «le feu a été maîtrisé grâce à l’intervention de la direction des Industries chimiques du Sénégal (Ics) qui a envoyé des citernes à eau pour stopper les flammes, suite au déplacement de la Brigade de gendarmerie de Mboro». Il rappelle à l’Etat la nécessité «de doter la commune d’une Brigade de sapeurs-pompiers, compte tenu du critère démographique largement rempli et des potentiels risques liés à la présence des compagnies minières dans la zone». Surtout que, fera-t-il noter, «la Brigade des soldats du feu la plus proche de la commune se trouve à 20 km, à Tivaouane». En entendant de connaître les conclusions de l’enquête ouverte par la gendarmerie de Mboro, la Pms, invite «les populations à plus de civisme et à éviter tout comportement qui pourrait provoquer de si graves agressions contre notre environnement».