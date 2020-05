Corona est sur tous les fronts. On a beau se défendre, lui passe toujours à l’attaque. Le serial killer entre dans nos maisons et tue comme bon lui semble. Thiès qui n’était pourtant plus un cas, a rechuté. Et cette fois-ci, la cible de corona ce sont les octogénaires et nonagénaires. Mais la responsabilité est partagée entre les autorités sanitaires qui n’auraient pas réagi à temps et les familles des victimes elles-mêmes qui n’auraient pas non plus agi très tôt. A ce rythme, c’est la capitale qui déraille. Il faut vite réagir.