La situation à Mbour 4 est très tendue depuis l’arrestation de trois jeunes qui dénoncent la spoliation foncière dans leur quartier.

«La délinquance foncière» au niveau de la commune de Thiès irrite les populations du quartier Mbour 4, qui l’ont manifesté hier face à la presse. A l’origine de ce courroux, l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt dimanche dernier de Seydina Omar Savané, Siaka Sané et Abdou Khadre Diémé pour destruction de biens appartenant à autrui. Ces jeunes du quartier Mbour 4 dénonçaient l’octroi à deux marabouts du dernier espace vert de 1500 m2 situé dans la commune. Selon le président du mouvement «Ensemble», l’ex-juge Ibrahima Hamidou Dème, membre du Collectif des habitants de Mbour 4, «l’arrestation de ces jeunes est une prise d’otages». A l’en croire, «ils ont été arrêtés sous peine de demander aux populations de remettre la clôture en état». Une affaire qui, selon lui, «a démontré la faillite de l’Administration, des collectivités territoriales et celle de la justice». Parce que, regrette-t-il, «si on est dans un pays où les populations sentent qu’ils ne peuvent pas avoir recours à la justice pour régler leurs problèmes, elles auront tendance à utiliser d’autres voies de droit et la responsabilité de l’Etat est engagée». Le coordonnateur du mouvement Aar Linou book Thiès, Saliou Ndiaye, lui, pense que «nous sommes devant un fait inédit, les autorités de la ville de Thiès, notamment le receveur des domaines, appuyé par le maire de la commune de Thiès-Ouest, ont ordonné la destruction d’un espace vert pour pouvoir l’octroyer à des promoteurs. Et nous pensons que c’est une violation plus ou moins manifeste de la disposition de la loi qui dès le départ avait pris l’option de laisser cet espace aux populations pour des activités sportives». Ainsi M. Ndiaye a demandé «la libération immédiatement de ces jeunes qui ne faisaient que montrer leur désaccord». Il s’offusque surtout de la récurrence de ces cas fonciers à Thiès. Car, explique-t-il, «hier c’était à Grand standing, il y a de cela deux ans on dénonçait cela au quartier Ballabey. Cela doit cesser immédiatement. Et désormais à Thiès nous n’allons plus accepter que des espaces verts puissent être attribués à des tiers pour servir des intérêts plus ou moins claniques ou commerciaux de certaines personnes». Il signale : «Le problème ce sont les représentants de l’Etat, en collaboration avec l’Admi­nistration, qui pillent les ressources foncières de la ville de Thiès, il faut que cela s’arrête.» Le coordonnateur de Aar Linou Book menace : «Cet espace sera un signal fort parce que les personnes qui ont acquis le titre ne vont pas construire leur édifice ici. Si elles veulent elles n’ont qu’à venir nous arrêter tous et nous mettre en prison mais elles ne vont pas construire ici. Nous allons user tous les moyens de droit parce qu’il y va de l’intérêt de toutes les populations de Thiès.»

nfniang@lequotidien.sn