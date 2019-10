Le Secrétaire général adjoint de l’Association des maires du Sénégal (Ams) pense que la réconciliation entre l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, et son successeur, Macky Sall, est «une bonne, une excellente chose parce que tout se construit dans la paix». Il explique : «Abdoulaye Wade, quand même, est le dernier président de la République sortant du Sénégal et le Président Macky Sall a été un de ses plus proches collaborateurs. Les vicissitudes de la vie politique les ont séparés pendant sept ans. Je pense que, par la grâce de Dieu, aussi par l’engagement du Khalife général des mourides, Cheikh Mountakha Mbacké, ce grand jour a permis ces retrouvailles entre deux chefs d’Etat, un ancien et l’actuel. Je pense que nous ne pouvons que nous en féliciter parce que c’est le Sénégal qui en gagne. Ça ne fait que grandir les deux hommes», a dit M. Dione en marge de la cérémonie de remise de fournitures scolaires aux écoles de sa commune, le week-end dernier. Selon le maire de Ngoundiane, «la stabilité du pays, en partie, pourra dépendre véritablement de ces retrouvailles que nous souhaitons durables, pour le bénéfice du pays et du Peuple sénégalais». Il estime «évident» que la paix ne peut être qu’utile pour eux et pour le Sénégal. L’édile de Ngoundiane n’a pas toutefois souhaité se prononcer une éventuelle amnistie pour Karim Wade.