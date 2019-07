«Ousmane Tanor Dieng a été un homme d’Etat aux qualités exceptionnelles et un grand serviteur de l’Etat. Il était un républicain, mais également un homme politique qui a eu toute sa vie à défendre et à promouvoir les valeurs de socialisme, de liberté, de justice sociale et de fraternité. Cette posture lui a valu aussi une notoriété internationale. Nous présentons nos condoléances à sa famille, ses amis politiques du Ps et de la coalition Benno bokk yaakaar», a témoigné le ministre des Forces armées, à l’endroit du secrétaire général du Ps, décédé lundi en France. Me Sidiki Kaba, qui présidait la cérémonie de remise d’épaulettes de la 37e promotion de l’Enoa, a confirmé que le président de la République ira à l’accueil de la dépouille aujourd’hui, avant son inhumation à Nguéniène.

