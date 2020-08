Le ministre Oumar Guèye engage un nouveau chantier : la redynamisation et la modernisation des Centres d’appui au développement local (Cadl). En visite de travail hier à Thiès, le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires estime que ces centres constituent de véritables leviers pour booster le développement des communes. «Nous allons donc moderniser et redynamiser les 171 Cadl que compte le Sénégal et les repositionner aux côtés de l’Administration déconcentrée et décentralisée», dit-il. Selon lui, ces Cadl (ex-Centres d’expansion rurale (Cer)) «sont des structures extrêmement importantes pour l’Adminis­tration déconcentrée et décentralisée. Les Cadl jouent un rôle très important de cheville ouvrière de l’Admi­nistration à la base au niveau le plus proche, et essentiellement avec les services de l’Elevage, de l’Environnement, des Eaux et forêts, de l’Agriculture, aux côtés du sous-préfet». A côté de ces services, il indique que les Cadl vont certainement s’étendre aux questions foncières. D’après lui, «actuellement le foncier pose problème au Sénégal. Donc il faudrait aussi que les Cadl soient renforcés en ce sens». Estimant le déficit en personnels criard au niveau des Cadl, le ministre annonce «un recrutement de 140 agents entre 2020-2021 pour les Cadl et les services régionaux et départementaux». Ces décisions expriment «le niveau d’engagement au plus haut niveau du président de la République pour redynamiser et moderniser ces structures». Lesquelles «durant ces dernières années avaient pris une pente descendante dans le sens d’une détérioration de leur environnement et de sous équipement». Un problème qui sera bientôt un mauvais souvenir, selon lui, puisque l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public (Agetip) va s’atteler à la rénovation et à la construction des Cadl. «Je suis avec le directeur général de l’Agetip qui a déjà un projet et qui m’a confirmé que nous pouvons démarrer quelques Cadl dont celui de Notto à Tassette où un bâtiment moderne et équipé y sera construit. Nous vous assurons que nous allons nous y mettre et très rapidement en mode ‘’fast track’’ pour obtenir des résultats tangibles conformément aux directives du chef de l’Etat», poursuit M. Guèye. En entendant, il promet d’équiper le Cadl de l’arrondissement de Notto «dès la semaine prochaine». A ce titre, il appelle les communes à appuyer les Cadl en termes d’équipements dans leur budget.