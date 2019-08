Mafatim Mbaye, père de la victime : «Le commissaire des Pa de Thiès m’a affirmé qu’il ne protégera personne»

«L’annonce du décès de mon fils m’a surpris parce qu’à la veille de la Tabaski il m’a appelé et m’a remis une somme d’argent et m’a prié de venir à Thiès après la fête. Parce que je vis à Dakar. Et dès l’annonce de cette tragédie je suis venu automatiquement à Thiès. J’ai rencontré le commissaire des Parcelles Assainies de Thiès et il m’a affirmé qu’il ne protégera personne et que justice sera faite dans cette affaire. Ce qui m’attriste le plus c’est que mon fils Amar Mbaye est un père de famille et laisse derrière lui des enfants et une femme enceinte et il a tué au moment où il travaillait. C’est pourquoi nous ferons tout pour que la justice fasse son travail pour situer les responsabilités et sanctionner le ou les fautifs.»

Mamadou Ndiaye, responsable de la Fédération des conducteurs de moto Jakarta : « Nous faisons entièrement confiance à la justice»

« Nous réclamons que justice soit faite sur cette affaire le plus rapidement possible. Nous faisons entièrement confiance à la justice. Et le préfet ce qu’il nous a dit nous réconforte parce qu’il a dit qu’il est sur l’affaire et le ou les coupables seront arrêtés et traduits en justice. Pour l’heure nous demandons aux conducteurs de Jakarta à l’apaisement mais aussi à plus de retenu parce que ce qui est fait est déjà fait.»

Alioune Babou, coordonnateur régional de la section Thiès du Forum Civil

«Nous demandons qu’une enquête indépendante soit diligentée»

«Nous demandons qu’une enquête indépendante soit diligentée pour que l’on sache réellement la vérité et qu’on évite ce qu’on a l’habitude de voir pour noyer le poisson. Parce que de plus en plus les populations sont excédées par les bavures policières. Donc il est temps que les enquêtes aboutissent pour qu’on puisse situer les responsabilités. Et c’est uniquement de cette manière-là que la paix sociale pourra s’installer. Nous au niveau du Forum civil nous voulons que les autorités judiciaires et administratives prennent le temps de faire une enquête sérieuse qui puisse rassurer toutes les parties.»