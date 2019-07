Sous le thème «Diabète : Alimentation et sports, l’équilibre vital», la Cité du Rail abrite depuis hier la 5ème édition de ses journées médicales à la Promenade des Thiessois. Des consultations pour renforcer le système sanitaire de la ville de Thiès, selon le maire Talla Sylla. «C’est une offre alternative et complémentaire au dispositif sanitaire local», explique l’édile qui indique que l’objectif des Journées médicales de Thiès (Jmt) est de «diagnostiquer les maladies récurrentes qui affectent nos populations, mais aussi de les sensibiliser sur certaines maladies afin de les amener à adopter un changement de comportements». Egalement, poursuit-il, «permettre une meilleure prise en charge des besoins en santé des citoyens, de faciliter l’accès aux soins de santé et faire bénéficier aux malades des compétences des spécialistes et professionnels de la médecine». Et pour cette 5ème édition des Jmt, explique le maire de Thiès, «l’accent est particulièrement mis sur le diabète pour accompagner les malades». Et aussi «créer les conditions de nouvelles prises de conscience et permettre aux populations de vivre fièrement leur maladie dans la dignité afin que l’Etat puisse mieux les prendre en charge à travers ces différentes structures». Ainsi, il plaide pour le renforcement des «moyens au nom d’une justice sanitaire qui est un droit fondamental» même si, dit-il, «des efforts considérables ont été faits dans le cadre du Plan Sénégal émergent».

L’édition 2019 des Jmt sera marquée par des consultations gratuites dans 14 spécialités, des dépistages de maladie, des interventions médicales, des dons de sang et de médicaments. Aussi, une conférence et des séances de sensibilisation sont prévues. Et l’innovation majeure de cette année reste, selon Talla Sylla, «les consultations et des soins en néphrologie et la mise en place d’un dispositif de suivi des consultés en cas de besoin».