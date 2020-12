La deuxième vague du Covid-19 n’épargne pas la région de Thiès qui a enregistré en une semaine 42 cas communautaires. Une situation qui a poussé le gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndao à suspendre toutes les autorisations exceptionnelles d’ouverture de débits de boisson.

C’est une solution face à la résurgence de la pandémie du Covid-19 dans la région de Thiès : Le gouverneur Mou­hamadou Moustapha Ndao a suspendu toutes les autorisations exceptionnelles d’ouverture de débits de boisson. L’autorité administrative a formalisé la mesure à travers un arrêté publié ce 26 décembre 2020. Dans ledit document, signé par Maurice Latyr Dione, adjoint au gouverneur chargé des Affaires administratives, l’autorité régionale informe qu’«en vue de limiter la propagation de la maladie à coronavirus, les autorisations exceptionnelles d’ouverture de débits de boisson précédemment accordées sont suspendues jusqu’à nouvel ordre sur toute l’étendue de la région de Thiès». Il avertit : «Tout contrevenant audit arrêté s’expose aux sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur». Dans ce cadre, il a demandé aux «préfets de Thiès, Mbour et Tivaouane, au Commissariat central de Thiès, au chef du Service régional de la sécurité publique, au commandant de la Légion centre-ouest de la gendarmerie» d’exécuter le présent arrêté.

Il faut savoir que la région de Thiès fait partie des zones les plus frappées par la pandémie. Même si elle semble être épargnée par la deuxième vague. Depuis le début de la pandémie, les districts de Thiès, Popenguine, Tivaouane et Mbour ont respectivement enregistré 728, 381, 353 et 348 cas contrôlés positifs.