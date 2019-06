Le nouveau directeur général de l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (Aeme) oriente le débat qui a suivi les révélations de Bbc sur le pétrole et le gaz. Saër Diop pense que si l’opposition s’agite autant sur cette question, c’est qu’elle «tient toujours à son deuxième tour». «Nous invitons tout le monde à tourner la page des élections et à se mettre au travail. Les Sénégalais ont renouvelé leur confiance au Président Macky Sall et il est en train de travailler. Je pense que cette opposition-là devrait avoir plus de retenue pour éviter d’entrer dans certaines discussions», a-t-il dit ce week-end, lors d’un panel sur les ressources pétrolières et gazières, organisé par le bureau des élèves de l’Ecole polytechnique dont il fut membre. «Les découvertes pétrolières et gazières suscitent des discussions et de l’intérêt à travers tous les pays où on a découvert ces ressources. Le Sénégal ne va pas faire l’exception. Mais je pense qu’on doit en discuter avec beaucoup de sérénité et de responsabilité afin d’en profiter et d’en faire profiter les générations futures», a dit M. Diop.

Le professionnel du secteur de l’énergie qui a, à son actif, plus de 15 ans d’expérience professionnelle pense que «le Sénégal s’est bien préparé à ces découvertes de pétrole et de gaz», contrairement «à ce que pensent certaines personnes». Saër Diop a également loué la création des écoles de formation sur les métiers du pétrole. «C’est une bonne chose par rapport au contexte actuel. Aujourd’hui, il y a l’Institut national du pétrole et du gaz (Inpg) qui cadre avec la vision du chef de l’Etat qui veut donner un contenu à nos découvertes. En une courte durée, des ingénieurs et techniciens peuvent être spécialisés par rapport à la spécificité du pétrole. Et je pense que cet institut va travailler avec les établissements et les écoles d’excellence qui sont là pour que le Sénégal puisse tirer le maximum de profit sur ces découvertes», a-t-il indiqué.

