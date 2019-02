Elle aura tenu toutes ses promesses. Annoncée comme étant l’une des régions décisives avec Dakar et Diourbel à la course présidentielle, Thiès n’a pas déçu. Les premières tendances confirment une forte avance de Idrissa Seck dans la ville. Mais le monde rural de Thiès n’a pas tout dit. Comme aux Législatives, il semble réserver un renversement, alors que Mbour et Tivaouane ont porté les couleurs beige-marron de Benno bokk yaakaar. Il faut dire, d’ailleurs, que les appétits farouches des lieutenants de Macky Sall comme Abdou Mbow, Alioune Sarr et Ciré Dia, Malick Mbaye, entre autres, ont semblé payer à bien des égards dans la capitale du rail qui n’est plus loin d’être imprenable.

mgaye@lequotidien.sn