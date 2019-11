Le 14 novembre dernier, la Chambre administrative de la Cour suprême a rendu une décision rétablissant les 8 membres de Bëss du niakk qui avaient été exclus par le Conseil municipal de Thilogne pour absentéisme. Dans l’arrêt dont Le Quotidien a obtenu copie, la juridiction annule la délibération n°0030/18/CT11 du Conseil municipal de Thilogne du 26 octobre 2018 portant exclusion de Yaya Samba Diop, Dieynaba Abdoulaye Kane, Mama Sall, Faty Siley Sall, Harane Dia, Amadou Bayal Konté, Mamadou Bocar Ba et Amadou Ba du Conseil municipal de ladite commune. «La Cour considère qu’il n’est pas établi que, conformément au texte visé, (l’article 157 du Code des collectivités territoriales), les conseillers municipaux concernés aient manqué à trois sessions successives du Conseil municipal auxquelles ils ont été dûment convoqués et que ledit Conseil ait donné son avis avant la déclaration de démission prononcée à leur encontre par le maire de la commune de Thilogne, que dès lors, la délibération encourt l’annulation», motive la Cour.

Le maire : «S’ils continuent dans leur logique, nous allons encore les exclure»

Le maire de cette commune de la région de Matam a réagi. «Si la Cour suprême décide autrement, nous ne pouvons que nous plier parce que dans un Etat de droit, nul n’est au-dessus de la loi. Mais je tiens à préciser que jusqu’au moment où je vous parle, je n’ai reçu aucune notification dans ce sens prouvant qu’ils sont rétablis», précise Youssoupha Dia dit Sidy Kawory. Il faut dire d’ailleurs que c’est hier même que les avocats des requérants ont envoyé la notification de l’arrêt de la Cour suprême au maire et au sous-préfet de Agnam. «Nous vous prions de trouver ci-joint la copie n°44 du 14 novembre 2019 de la Chambre administrative de la Cour suprême annulant la délibération du Conseil municipal de Thilogne portant exclusion des conseillers municipaux requérants. Nous vous saurions gré de bien vouloir en tirer toutes les conséquences de droit», écrivent Mes Yaré Fall et Amadou Aly Kane. L’édile de Thilogne avertit cependant que si les conseillers concernés continuent dans la même logique, ils seront encore exclus. «J’invite Mamadou Elimane Kane à faire preuve de responsabilité et à contrôler ses sorties parce que moi aussi je connais beaucoup choses sur lui. Il m’a traité d’incompétent alors que lors du vote du budget, il a donné de l’argent à des conseillers pour qu’ils ne votent pas. C’est pourquoi quand il dit qu’il aime sa commune, cela m’amuse et m’étonne», a dit M. Dia.

Mamadou Elimane Kane : «Ses menaces ne nous perturbent nullement»

Joint par téléphone, Mamadou Elimane Kane rétorque que lui et ses camarades resteront «dans la même dynamique». «C’est de bonne guerre parce qu’on est en politique. Si je peux donner de l’argent aux conseillers pour qu’ils ne votent pas, je rappelle que c’est quand même lui qui est au pouvoir. C’est un problème purement politique. La vérité, c’est qu’ils ne sont pas majoritaires dans cette commune. L’avantage que nous avons, c’est que nos huit conseillers résident à Thilogne. Alors que ses conseillers au nombre de 24 sont à Dakar et même dans d’autres pays comme la France. Pourquoi ces gens-là n’ont pas été exclus ? S’ils ne peuvent pas être à Thilogne, ce n’est pas nous qui allons meubler la salle. Nous restons toujours dans la dynamique de la transparence et de la bonne gestion. Qu’il ne compte pas sur nous pour voter ses budgets et ses menaces ne nous perturbent nullement», a répliqué M. Kane.

Sur cette question de transparence, Youssoupha Dia brandit son bilan. «Lorsqu’on parle de transparence, je crois que la mairie de Thilogne n’a rien à se reprocher. La preuve, en 2017, notre commune a été sélectionnée par le Forum civil dans le cadre d’un audit sur la performance, l’équité et la transparence. Ce qui nous a valu une note de 71,71%, nous classant première parmi les communes nominées de la région de Matam. Je rappelle que depuis 2015, je présente le compte administratif de ma gestion.»