C’est l’une des plus grosses affiches de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2019-2020. Manchester City et le Real Madrid s’affronteront pour une place en quarts de finale. Du lourd…

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a eu lieu ce lundi midi, et nous connaissons maintenant les confrontations qui auront lieu entre les équipes pour disputer les huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Parmi les plus grosses affiches de ces huitièmes de finale de l’édition, celle qui aura lieu entre le Manchester City de Pep Guardiola et le Real Madrid de Zinédine Zidane.

Si les Citizens ne vivent pas leur meilleure forme cette saison en Premier League, Manchester City a fait de la Ligue des Champions son principal objectif et les joueurs de Guardiola feront tout pour aller le plus loin possible.

En étant second de groupe, le Real Madrid était menacé de tomber sur un gros poisson, et verra ainsi l’ancien entraîneur du Fc Barcelone faire son retour dans l’enceinte du Santiago Bernabeu de Madrid.

Le Real Madrid montre pour le moment un meilleur visage que City en championnat mais le mois de février est encore loin et le club anglais a encore du temps pour reprendre du poil de la bête avant le grand jour…

Retrouvailles Tuchel-Dortmund

Le Psg s’est vu attribuer Dortmund pour ces 8es de finale de la Ligue des Champions. Un tirage aux airs de retrouvailles entre Thomas Tuchel l’entraîneur parisien et le club allemand. Idem pour Adbou Diallo, l’ex-défenseur du Borussia qui a rejoint le club parisien cet été contre 35 millions d’euros.

Si Dortmund, irrégulier aussi bien en C1 qu’en Bundesliga cette saison, paraît être un tirage séduisant sur le papier pour l’équipe de Neymar et Kylian Mbappé, il reste toutefois toujours périlleux d’aller chercher un résultat dans son enceinte de la Ruhr, connue mondialement pour son ambiance et son «mur jaune». Une menace à prendre d’autant plus au sérieux pour le Psg, incapable de passer le cap des huitièmes de finale depuis 2016.

La rencontre la plus ouverte : Atalanta-Valence

L’Atalanta et Valence, deux équipes qui apparaissaient comme les plus abordables dans chaque chapeau, se rencontreront finalement pour ces 8es de finale. Une rencontre qui s’annonce ouverte entre l’Atalanta, meilleure attaque de Série A, et Valence, toujours difficile à manier au stade de Mestalla.

Parmi les autres rencontres on aura quelques affiches intéressantes entre des habitués des grandes joutes européennes, à savoir : Atlético Madrid-Liverpool / Chelsea-Bayern Munich / Tottenham-Leipzig / Naples-Barcelone et Lyon-Juventus.