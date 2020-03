La famille du football sénégalais a contribué pour plus de 109 millions de francs Cfa à la lutte contre le coronavirus, a annoncé la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué.

«Au total, la somme globale de 109 millions 556 mille 110 francs a été à ce jour mobilisée par la famille du football sénégalais pour contribuer à l’effort national d’éradication de la pandémie du Covid-19», précise la source.

Plus de 85 millions débloqués par les Lions

Au détail, les Lions du Sénégal ont contribué pour 85 millions 456 mille 110 francs Cfa, le staff technique national une somme de 5 millions 700 mille francs, les démembrements et les acteurs du football pour 18 millions 400 mille francs, a ajouté l’instance dirigeante du football.

En plus de ces contributions, des footballeurs et le top management de la Fédération sénégalaise de football ont appelé leurs concitoyens, à travers des vidéos, à des mesures d’hygiène pour arrêter la propagation de la pandémie.

La Fsf remercie les joueurs et les membres de l’encadrement technique de l’Equipe nationale A pour leur geste hautement humanitaire et républicain.

Avec Aps