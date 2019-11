Le leader de Pastef approuve totalement l’appel à la paix lancé par le Khalife général des Tidianes lors de la visite du Président Macky Sall. Selon lui, le Sénégal est «naturellement un pays de paix nonobstant quel­ques problèmes qui existent d’ailleurs dans tous les pays du monde». Ousmane Sonko et sa délégation qui étaient à Tivaouane hier ont été reçus par Serigne Babacar Sy. «J’ai rappelé au khalife que nous acteurs politiques, c’est parce que nous sommes préoccupés par la paix que, tout en défendant nos idées et nos principes, nous refusons d’aller à certains extrêmes. Au lendemain de l’élection présidentielle, aucun acteur politique n’a appelé les populations à sortir ou à manifester. Et pourtant la tension était vive et tout le monde s’attendait à cela. Nous n’avons que ce pays», a-t-il dit. Et il ajoute pour rassurer : «Quand vous n’avez qu’un pays, vous y vivez avec vos parents, vos enfants, vos proches, vous ne pouvez pas souhaiter qu’il brûle. C’est même illusoire de le penser. Avec cet appel à la paix, les guides religieux sont dans leur rôle, car la religion est par essence la pacification des âmes et des comportements et c’est tout à fait normal qu’ils le rappellent toujours.»