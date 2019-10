Aminata Mbengue Ndiaye ne ferme pas la porte des retrouvailles socialistes. En marge de sa visite à Touba dimanche, la secrétaire générale du Ps par intérim a invité tous ceux qui ont quitté le parti à revenir. «Nous pourrons discuter, mais nous maintenons également notre ancrage dans Benno bokk yaakaar (Bby). C’est notre coalition, nous y avons beaucoup travaillé, d’abord avant les élections de 2012 et après», a-t-elle précisé. Mais aussi en rappelant qu’ils vont continuer sur la ligne que Ousmane Tanor Dieng avait tracée pour le Ps et les retrouvailles de la grande famille socialiste en particulier. Un clin d’œil à Khalifa Sall et ses hommes ?

La présidente des Femmes socialistes a par ailleurs salué l’initiative prise par le khalife général de Mourides et qui a abouti aux retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. «Nous avons beaucoup apprécié ce qui s’est passé à la cérémonie d’inauguration de la mosquée Massalikoul Jinane en essayant de mettre ensemble des personnes qui, depuis plusieurs années, ne se voyaient plus. Le Président Wade, je l’ai toujours entendu dire du bien de Macky Sall. Je me souviens encore que c’est lui qui a demandé à un khalife de faire des prières pour que Macky puisse le remplacer un jour», a-t-elle témoigné.