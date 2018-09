Le Comité local d’organisation du tournoi qualificatif, zone Ouest A, à l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique des nations (Can) des moins de 17 ans, rencontre la presse vendredi à Dakar, annonce la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Prévue à partir de 10 heures, cette rencontre se tiendra au siège de la Fsf, sur la Voie de dégagement nord (Vdn), face au Cices, précise un communiqué parvenu à l’Aps. «Il sera question de faire le point sur l’organisation de cette compétition que le Sénégal abritera à partir du dimanche jusqu’au 18 septembre», rapporte le communiqué. Les finalistes du tournoi représenteront la zone ouest A à la phase finale de la Can de la catégorie, prévue en 2019 en Tanzanie. Le tournoi va démarrer dans un mode de championnat avec trois poules. Les trois premiers de chaque poule et le meilleur 2e des trois groupes seront qualifiés en demi-finale de la compétition. Pour faire face aux supputations et aux nombreuses accusations de fraude sur l’âge, la Confédération africaine de football (Caf) a exigé des tests Irm pour tous les participants aux tournois qualificatifs.