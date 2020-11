L’Equipe nationale masculine du Sénégal a décroché sa deuxième victoire (60-53) ce jeudi au Tournoi de Kigali (Rwanda), comptant pour la première fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket 2021.

Face au Mozambique, l’équipe de Boniface Ndong a montré un meilleur visage par rapport à sa première sortie. Les Lions ont gagné les trois premiers quarts- temps (16-7, 16-13, 17-12), avant de perdre le dernier (11-21).

Le Sénégal est bien entré dans son match face au Mozambique avec une avance de onze points après sept minutes (13-2). Grâce à un jeu plus axé sur le secteur intérieur, le Sénégal prend le quart (16-7).

Des possessions seront manquées ensuite avant que Boniface Ndong ne demande un temps mort pour rectifier. Ce qui a été bénéfique pour le Sénégal avec deux tirs primés de Mbaye Ndiaye et Clevin Hannah (25-13). Pape Malick Dimé entré en jeu assure aussi le show (16-29). Les Lions finissent à +12 (32-20).

Dans la seconde partie, le Sénégal va ensuite dérouler avec un Alkaly Ndour intéressant. Le jeu collectif est surtout de mise avec des fautes provoquées en attaque. +22 pour les Lions à la 24ème (44-22). Puis la bande à Clevin Hannah termine ce quart toujours devant (49-32).

Mauvais finish

Pour le dernier acte, on notera un moment de relâchement côté Sénégal avec des Lions moins agressifs. Le Mozambique en profite pour grignoter le score et revenir à huit points de retard (59-51, 38ème). Puis six points (59-53). Mais heureusement que le court temps restant allait permettre aux Lions de s’imposer (60-53).

Le Sénégal signe sa deuxième victoire malgré une petite frayeur en fin de partie. Les Lions sont deuxièmes du groupe B derrière l’Angola qui a battu un peu plus tôt le Kenya (83-66). Les deux équipes invaincues s’affronteront ce vendredi à 18h Gmt. Deux équipes qui se connaissent. D’où les ingrédients d’un match-spectacle.

Avec basket221