Après le Ghana en 2017, les Nations se donnent rendez-vous à partir du 28 septembre prochain à Thiès au Sénégal pour l’édition 2019 de la Coupe des Nations Ufoa (Unions des Fédérations ouest-africaines). 16 nations dans les starting blocks dont un invité. Le Maroc, pays de l’Unaf (Union nord-africaine de football), remplace la Sierra-Leone qui a déclaré forfait. Le staff technique de l’Equipe nationale locale a convoqué 21 joueurs en regroupement fermé dès ce mardi et pour 4 jours.

La liste : Pape Seydou Ndiaye (Génération Foot), Cheikh Lô Ndoye (Jaraaf de Dakar), El Hadj Moutarou Baldé (Teungueth Fc), Babacar Diop (As Douanes), Pape Mamadou Sow (Stade de Mbour), Moussa Ndiaye (Excellence Foot Dakar), El Hadj Madické Kane (Jaraaf de Dakar), Assane Mbodj (Jaraaf de Dakar), Abdoulaye Ba (Jaraaf de Dakar), Moustapha Nam (Paul Fc France), Djibril Guèye (As Douanes), Pape Ousmane Sakho (Mbour Petite-Cote), Ousseynou Niang (Diambars Fc), Ibrahima Dramé (Diambars Fc), Mamadou Lamine Danfa (Casa Sports), Youssouph Mamadou Badji (Casa Sport), Babacar Seck (Us Gorée), Mame Limamou Guèye (Génération Foot), Djibril Thialaw Diop (Génération Foot), Dominique Mendy (Génération Foot), Khadim Diaw (Génération Foot)