A l’issue d’un match âprement disputé, le Sénégal a battu la Guinée-Bissau aux tirs au but (0-0, Tab 5-4), en demi-finale du tournoi de l’Ufoa Zone Ouest A de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) U20, vendredi soir à Thiès.

L’opposition entre les deux équipes a tenu ses promesses. La rencontre a été plutôt marquée par de nombreux duels du début à la fin, mais avec surtout des Bissau-guinéens qui ont refusé de sortir de leur zone. Contraints de pousser et confirmer leur statut de favoris, les Sénégalais ont tenté à plusieurs reprises, mais le mur adverse était toujours là. Il fallait aller à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Et c’est le Sénégal qui a été plus adroit en marquant ses cinq tirs contrairement à la Guinée-Bissau qui en a seulement inscrit quatre. Du coup, ce sont les Sénégalais qui l’emportent à l’issue d’un match difficile (0-0, Tab 5-4).

Le Sénégal affrontera la Gambie en finale, dimanche (17h) au stade Lat Dior, pour une nouvelle retrouvaille du groupe A. Les hommes de Yousouf Dabo s’étaient imposés par 5 buts 1. Le vainqueur sera qualifié pour la Can U20 prévue en février 2021 en Mauritanie.

iGfm