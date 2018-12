Les Lionceaux connaissent désormais leurs adversaires. Le tirage au sort du tournoi de l’Unaf, prévu à Marrakech (Maroc) du 20 au 27 décembre, a été effectué ce mercredi au Maroc. Les hommes de Malick Daff effectueront leur entrée en lice dans ce tournoi de la Coupe de l’Union nord-africain ce jeudi. Logé dans le groupe A, le Sénégal fera face à l’Equipe de la Libye. En sa qualité d’invité, la participation de l’Equipe nationale du Sénégal est en guise de préparation à la prochaine Can U17 2019 prévue en Tanzanie. La poule B est composée du Maroc, le pays hôte, de la Mauritanie et de la Tunisie. A l’issue de la phase de groupes, des rencontres à opposition directe seront programmées pour déterminer le classement final de la compétition. Ainsi, le 1er du groupe A affrontera le 1er du groupe B pour définir le champion, les 2e et 3e classés du groupe A joueront les 2e et 3e du groupe B pour compléter le podium ainsi que la 4e, 5e et la 6e place.

