On est tous des «Dr Cheikhouna Gaye». Le Sénégal est un pays de droit et le fait de porter un uniforme ne place aucun agent au-dessus de la loi. Il nous faut retrouver les vertus de la justice, qui nous protègent de nous-mêmes et de ceux qui sont censés faire respecter la loi. Combien de perquisitions sont faites sans mandat émis par un juge ? Combien d’arrestations arbitraires ? Combien de citoyens sont arrêtés et menottés à cause d’une discussion enflammée avec un agent de l’ordre ? Et il en reste…