Les Sénégalais ont mis la main à la PATE pour résister eux effets économiques du coronavirus. On a même cassé du SUCRE sur le dos de ceux qui dénonçaient les lenteurs dans la distribution des vivres. La solidarité a fait tache d’HUILE puisque des bonnes volontés ont bouché les trous laissés par l’Etat. Des autorités, accusées de discrimination ou de détournement, se sont lavées avec du SAVON. C’était le KIT pour que corona quitte le pays. Et, bizarrement, on a pris des mesures d’assouplissement. Pourtant, petit à petit, on retourne au durcissement.